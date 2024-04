Benzema : « Je ne peux pas gagner un match tout seul »

Un ambassadeur qui se demande : quel est le projet ?

La pige saoudienne de Karim Benzema à Djeddah est tout sauf une promenade de santé, contrairement à celle de son grand ami Cristiano Ronaldo. Ce vendredi, à l’issue du triste match nul et vierge d’Al-Ittihad contre Al-Taawon, le Nueve – qui n’a plus marqué en championnat depuis fin novembre – a paru particulièrement abattu par le niveau de ses coéquipiers, en zone mixte, le tout saupoudré par un sourire narquois.

Benzema Al Ittihad is not the same as Benzema Madrid?

Karim Benzema:

“Yes, because it is not the same team and the same names. I need help. I need someone to help me on the field. I will not bring victory alone. I need other players and several other things!” pic.twitter.com/441kgaVmKV

