Surprise, Al-Hilal enchaîne un 32e succès de suite !

Hors d’atteinte pour un petit moment.

Quasiment assuré du titre en Saudi Pro League, Al-Hilal ne s’est pas arrêté en si bon chemin sur la pelouse d’Al-Khaleej, en filant la migraine aux coéquipiers de l’ancien Guingampais Pedro Rebocho, sur un score large (1-4). En l’absence d’Aleksandar Mitrović, Malcom s’est notamment fendu d’un doublé, bien secondé par Saleh Al-Shehri et Abdullah Al-Hamdan (sur penalty). Ce 25e succès des Bleu et Blanc de Jorge Jesus sur la scène interne représente ni plus ni moins que la 32e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, du plus grand club saoudien, qui compte bien pousser le plus loin possible son nouveau record mondial.

En embuscade, mais à distance raisonnable tout de même (12 points), l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (entré en seconde mi-temps après ses deux triplés en quatre jours) s’en est, lui, remis à Aymeric Laporte pour venir à bout de Damac dans le temps additionnel (0-1).

Malcom qui marque l’histoire ? Tous les suiveurs des Girondins étaient déjà au courant depuis ses arabesques au Haillan.

Al-Hilal bat le record du nombre de victoires consécutives