Malcom rejoint Koulibaly et Milinković-Savić

Décidément, c’est la soirée Al-Hilal.

Si les émissaires d’Al-Hilal se sont pris un râteau par Kylian Mbappé, ils étaient à Paris pour boucler un autre dossier : celui de Malcom. Ce coup-ci, tout s’est déroulé comme ils l’espéraient, et les Saoudiens ont officialisé ce mercredi l’arrivée de l’ailier brésilien, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Le nouveau numéro 77 débarque au Moyen-Orient contre un chèque de 60 millions d’euros (dont 15 de bonus), alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2027 avec le club russe, qui l’avait acheté 45 millions à Barcelone en 2019.

Malcom with the famous BLUE and WHITE 🤩#AlHilal 💙 pic.twitter.com/OWpJVoEzyX

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 26, 2023