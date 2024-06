Des supporters de la Géorgie ont chanté contre Vladimir Poutine en tribunes

Pour leur premier match dans une grande compétition, les Géorgiens ont été bons, notamment en tribunes.

Lors de la rencontre de ce mardi entre la Turquie et la Géorgie (3-1), l’ambiance du Signal Iduna Park était aussi excitante que lors des rencontres du Borussia Dortmund. Si les supporters turcs, présents en nombre, ont fait un vacarme assourdissant du début à la fin, les Géorgiens ayant fait le déplacement se sont aussi fait remarquer. Dès la première période, des chants« Putin Khuylo » ont ainsi retenti depuis leurs tribunes. Ce slogan, qui peut être traduit par « Poutine est un con », est un cri de ralliement et de protestation très répandu dans toute l’Ukraine, notamment dans les stades de football.

Ces quelques mots doux ne risquent pas de faire plaisir au président de la Russie, encore plus quand on sait qu’un gros plan des supporters criant le slogan a été diffusé en direct sur la télévision nationale.

😅 During the broadcast of 🇹🇷Turkiye -Georgia🇬🇪 match on the Russian channel, they accidentally showed the moment when Georgian fans chanted « Putin – Khuylo! » pic.twitter.com/U5bdcIQpwd

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 18, 2024