Pronostic Géorgie Ukraine : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Géorgie bat une Ukraine privée de plusieurs joueurs

Contre toute attente, la Géorgie est sortie de sa poule lors du dernier Euro, une poule qui fut assez relevée avec le Portugal, la Turquie et la République Tchèque. Mais l’aventure s’arrêtera en huitièmes contre le futur vainqueur espagnol, les Géorgiens sortent donc la tête haute. Cela avait parfaitement démarré dans cette Ligue des Nations avec deux succès contre la République Tchèque (4-1) et l’Albanie (0-1) en septembre, mais tout l’inverse lors de celle d’octobre avec deux défaites contre l’Ukraine (1-0) et l’Albanie (0-1). C’est donc une 2e place à l’heure actuelle pour cette sélection, qui s’appuie sur ses stars Kvaratskhelia (Naples) et Mikautadze (Lyon), qui sont ses principales menaces offensives. L’équipe bénéficie également d’autres joueurs de haut niveau tels que le gardien Mamardashvili (Valence), les défenseurs Kashia, Lochoshvili et Gocholeishvili, ainsi que des milieux comme Kiteishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili et Lobzhanidze. Sur le plan offensif, Davitashvili et Zivzivadze peuvent aussi apporter leur contribution.

A l’inverse de la Géorgie, l’Ukraine n’avait pas réussi à sortir de sa poule de l’Euro, notamment grâce à la lourde défaite concédée dès la J1 contre la Roumanie, malgré deux bonnes prestations ensuite face à la Slovaquie et la Belgique. En Ligue des Nations aussi ça avait très mal démarré par deux revers face à l’Albanie (1-2) et la République Tchèque (3-2), mais on recense ensuite une victoire contre la Géorgie (1-0) et un nul contre la République Tchèque (1-1), des points qui leur permettent de rester au contact pour aller chercher la promotion en Ligue A. Pour ce rassemblement, l’Ukraine doit composer sans plusieurs de ses cadres importants, tels que le gardien Lunin, les milieux Malinovskyi, Stepanenko et Sydorchuk, ainsi que l’offensif Tsygankov et son meilleur buteur Yarmolenko. Ces absences devraient peser dans la balance, et les Géorgiens pourraient bien prendre leur revanche après une défaite à l’aller.

