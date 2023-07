Marco Verratti tout proche d’Al-Hilal

Au revoir, petit hibou ?

Tandis que Kylian Mbappé vient tout juste de refuser de discuter avec Al-Hilal, Marco Verratti, lui, se serait laissé convaincre. Le milieu parisien serait tout proche de rallier le club saoudien, comme le dévoile Fabrizio Romano ce mercredi soir. Selon le journaliste italien, les Saoudiens sont tout proches d’un accord avec le PSG, alors que le joueur est lié au club de la capitale jusqu’en 2026. C’est un contrat de trois ans qui attendrait celui qui est arrivé porte d’Auteuil en 2012.

EXCLUSIVE: Marco Verratti to Al Hilal, deal at advanced stages! Saudi club now closing in on agreement with PSG for the Italian midfielder 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Three year contract offered to Verratti, documents to be prepared/checked soon.

Here we go soon — if all goes to plan. pic.twitter.com/ninO5Loyo1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023