Daniel Congré va prendre sa retraite

Vingt ans de carrière, ça se respecte.

Passé par Toulouse ou Montpellier, Daniel Congré va se retirer des terrains en fin de saison. A Dijon depuis 2021, et actuellement en National, celui qui compte 490 de Ligue 1 et 624 matchs pros aura disputé la Ligue des champions et la Ligue Europa au cours de sa carrière, sous les couleurs du MHSC et du Téfécé. Formé chez les Violets, le défenseur n’aura connu que trois clubs dans sa carrière, alors que le DFCO a annoncé un hommage en son honneur vendredi.

Daniel Congré : "𝐉'𝐚𝐢 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐝𝐞́ 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞 𝐚̀ 𝐦𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞" Notre défenseur sera honoré en avant match 𝐜𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐢𝐫 🏆 Un immense bravo pour ta carrière Daniel👏 Son interview complète 👉https://t.co/HDo7OIujd6#DFCO pic.twitter.com/ZOlv1S0kjP — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 8, 2024

Membre d’une charnière centrale qui aura donné bien du fil à retordre aux attaquants de Ligue 1 avec Vitorino Hilton, Congré, 39 ans, a expliqué dans une vidéo ne plus pouvoir tenir le rythme physiquement. « Je mets un terme à ma carrière, mon corps a un peu fait des siennes. Déjà en fin de saison dernière, avec la relégation de Dijon, je me suis posé beaucoup de questions. Cette saison je me suis dit que cela pouvait être la dernière. J’ai profité comme il fallait, ça se fait tout naturellement ». Professionnel depuis 20 saisons, il sait que c’est une immense page de sa vie qui se tourne désormais, alors qu’il se dirige vers la préparation mentale. « Je m’entraîne tous les jours depuis que j’ai 15 ans, c’est une grosse page qui va se tourner. Ça va être très compliqué mais il y a beaucoup de fierté d’avoir pu faire tout ça ».

Congrétulations pour ces 20 ans de carrière !