Dijon refuse une offre d’un cador européen pour Cyriaque Irié

L’AC Milan sur les côtes (d’Or) de Dijon.

D’après les informations de L’Équipe, le Dijon FCO a refusé une offre de trois millions d’euros faite par l’AC Milan pour recruter l’attaquant burkinabé Cyriaque Irié (19 ans). Sous contrat avec le club bourguignon jusqu’en 2026, l’ailier est d’accord avec le Milan et souhaite filer en Serie A, mais Dijon refuse de lâcher sa pépite à ce prix-là.

Né à Vavoua (Côte d’Ivoire) et arrivé en France l’été dernier en provenance du Burkina (bi-national, il a déjà été appelé en sélection burkinabée U20), Irié a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe première dijonnaise, pour 7 pions et 3 passes décisives. Le club de National fait face à plusieurs offensives de gros clubs concernant ses jeunes talents, avec notamment l’Olympique de Marseille qui s’intéresse de près à l’international français U17 Rayane Messi (17 ans).

En tout cas les compilations « Cyriaque Irie – Welcome to AC Milan? 2024 – Best Skills & Goals | HD » pleuvent déjà sur YouTube.

<iframe loading="lazy" title="Cyriaque Irie - Welcome to AC Milan? 2024 - Best Skills & Goals | HD" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/VRx92wUiVoQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

