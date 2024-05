Grosse, grosse pression sur l’Olympique de Marseille.

Après leur match nul à l’aller contre l’Atalanta, les Phocéens se rendent à Bergame pour affronter de nouveau les Italiens en demi-finales retour de League Europa. En jeu : une place sur la dernière marche, et une possible qualification en Ligue des champions en cas de titre. Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de l’OM qui s’est présenté comme de coutume en conférence de presse, a donc indiqué les principales pistes à suivre pour mener à bien cette mission.

« On va axer sur le combat et sur les duels, dès le début. Il va falloir qu’on défende aussi bien qu’au Vélodrome, en y ajoutant le petit plus de l’efficacité, a ainsi expliqué le technicien, optimiste sur les chances de son équipe. L’état d’esprit du match aller ne suffira pas, il faut encore ce brin d’efficacité supplémentaire pour pouvoir réaliser l’exploit. L’équipe qui fait nul à l’extérieur est avantagée, elle a fait le bon résultat. On aurait aimé avoir un ou deux buts d’avance et on ne les a pas, il faudra faire le match idéal. »

Un petit coup de fil à Sead Kolasinac, l’ancien de la maison, pour avoir des informations complémentaires ?