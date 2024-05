Marco Reus paye sa tournée générale... à 25 000 supporters !

C’est ce qu’on appelle un adieu réussi.

Avec un but inscrit sur coup franc et une passe décisive donnée, Marco Reus a soigné ses adieux lors de la dernière journée de Bundesliga. Le match du Borussia Dortmund contre Darmstadt, qui s’est achevé sur un joli 4-0 en faveur des locaux, était le dernier du joueur devant un public qu’il a très longtemps côtoyé.

Reus on the idea of the beer and processing all this: "That was planned beforehand. The BVB, led by Carsten (Cramer), did a great job, and I hope the guys enjoyed it."

Reus: "I think we have two weeks now, and during that time, starting Tuesday, we'll focus entirely on Real… pic.twitter.com/VodHWyOAYQ

