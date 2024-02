Pronostic Darmstadt Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leverkusen garde la tête en battant Darmstadt

Darmstadt avait fait un très bon départ mais a complètement chuté depuis le mois d’octobre dernier. En effet, le promu reste sur une série noire de 13 matchs sans la moindre victoire et se retrouve lanterne rouge avec déjà 6 points de retard sur la première équipes non relégable. Difficile de les voir rivaliser avec la meilleur équipe du championnat sur ce match, d’autant que l’équipe est handicapée par les absences de plusieurs potentiels titulaires, dont Riedel et Nurnberger. Le meilleur buteur de cette formation Skarke (6 buts) sera quant à lui bien présent.

On ne présente plus cette équipe de Leverkusen toujours aussi irrésistible et leader de Bundesliga sans avoir perdu le moindre match cette saison toutes compétitions confondues. Après 6 victoires de suite la série s’est arrêtée le week-end dernier contre Monchegladbach (0-0) mais ce n’est pas la lanterne rouge du championnat qui devrait leur faire peur. Certes le buteur maison Boniface est toujours blessé, mais le retour de Schick fait du bien, lui qui a déjà scoré à 7 reprises depuis qu’il est préservé de ses pépins physiques, c’est à dire depuis novembre. Les latéraux Grimaldo et Frimpong seront eux aussi de la partie, eux qui sont les pièces maîtresses du dispositif de Xabi Alonso. Logiquement, le Bayer devrait s’imposer.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

