Mbappé réclame plusieurs dizaines de millions d’euros au PSG

Comme un air de mauvais divorce.

On l’avait quitté tout sourire, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille après la victoire en Coupe de France. Il y avait même eu une embrassade légèrement hypocrite avec son président lors de la remise des médailles pour calmer les tensions. Seulement, la réalité est plus complexe en interne. Selon les informations de L’Équipe, le départ de Kylian Mbappé se transforme peu à peu en bataille juridique.

La question des primes de fidélité est de retour sur la table, et les avocats des deux camps sont entrés en jeu. Du côté du PSG, on veut rappeler la promesse faite par le joueur de renoncer à sa prime de fidélité pour réintégrer le groupe l’été dernier. Sauf que Mbappé estime que son changement de temps de jeu depuis son annonce de départ montre que Nasser al-Khelaïfi n’a pas respecté le deal de départ, et réclamerait le versement de primes que Paris ne lui aurait pas versées en février. Mais aussi… son salaire du mois d’avril que le club aurait « oublié » de lui régler.

C’est beau, l’amour.

