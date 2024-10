Michel Moulin n’est plus candidat à la présidence de la FFF

Moulin rétropédale.

Alors qu’il avait annoncé en décembre dernier se porter candidat à la présidence de la Fédération française de football, Michel Moulin est finalement revenu sur sa décision et ne présentera pas de liste lors des élections du 14 décembre prochain. Malgré son envie initiale, l’ancien directeur sportif du Red Star « n’a pas le temps de se consacrer à de telles missions », regrettant d’avoir « trop de choses à faire alors qu’il faudrait être à 100% pour un tel rôle ».

Diallo seul candidat à sa succession

Candidat lors des dernières élections mais sèchement battu par Noël Le Graët et Frédéric Thiriez, Michel Moulin déplore l’absence d’un véritable patron à la tête du football français. S’il concède que l’actuel président de la FFF est quelqu’un de bien, l’homme d’affaires de 63 ans continue de contester Philippe Diallo et sa politique. Alors que les listes de candidature doivent être déposées au plus tard le 14 novembre, Diallo est pour l’heure le seul candidat officiellement déclaré à sa propre succession.

C’est l’année des élections loufoques dans le football français.

