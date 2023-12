Michel Moulin candidat à la présidence de la FFF

Le Jacques Cheminade du football.

Déjà candidat en 2021, Michel Moulin a envoyé le 13 décembre dernier un mail aux présidents de districts, de ligues et de clubs professionnels pour les avertir de sa candidature à la prochaine élection de la FFF, qui aura lieu en décembre 2024. Il y a deux ans et demi, il n’avait récolté que 1,87 % des suffrages, loin des 73,02 % de Noël Le Graët, qui avait été réélu (Frédéric Thiriez, ancien patron de la LFP, avait moissonné 25,11 % des votes).

Conseiller sportif des actionnaires du PSG en 2008, Moulin a précisé dans son mail qu’il serait une nouvelle fois accompagné de Bernard Squarcini, ancien préfet et directeur central du renseignement intérieur. « Conscient qu’il me faut être également entouré de représentants du football professionnel et amateur, j’appelle toutes celles et ceux qui voudraient s’associer à un projet alternatif et crédible dont la finalité est davantage consacrée à des actions tangibles et à des résultats mesurables », a-t-il notamment écrit. Philippe Diallo, qui a repris le flambeau après la démission de Le Graët le 28 février dernier, a déjà fait savoir qu’il se présentera à l’élection.

Dommage qu’il ne nous ait pas offert un tandem Moulin-Tudor.

