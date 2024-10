Ancelotti se fiche de l'investissement défensif de Mbappé

Chacun sa tâche.

À la veille de la réception du Borussia Dortmund pour la troisième journée de Ligue des champions (mardi 21h), l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti est revenu en conférence de presse sur ses attentes tactiques concernant Kylian Mbappé. En référence à la séquence devenue virale entre l’attaquant français et Luis Enrique, qui lui reprochait son manque d’implication défensive, le technicien italien a déclaré préférer qu’il marque des buts plutôt que faire du pressing.

Le même rôle que Benzema

Le travail défensif du champion du monde n’est donc pas une priorité pour Ancelotti, qui attend avant tout de son attaquant vedette un rendement et une efficacité devant le but. « Le rôle de l’avant-centre n’a pas changé, je lui demande la même chose qu’à Karim (Benzema) : bien se positionner et être malin à chaque fois qu’on récupère le ballon pour faire une transition rapide », a même complété le Mister, pas fâché avec l’investissement défensif du Kyks.

De toute façon Kylian peut faire ce qu’il veut : Carlo le couvre.

