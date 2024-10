Quand Luis Enrique secouait Mbappé sur son investissement défensif

El Profesor en pleine masterclass.

Alors que le deuxième épisode du documentaire No tenéis ni **** idea sur la première année de Luis Enrique au PSG sortira sur la plateforme Movistar Plus+ la semaine prochaine, une séquence a déjà fuité et fait beaucoup parler. On y voit Kylian Mbappé à l’écoute de son désormais ex-coach, assis face à lui et devant les images du dernier quart de finale de Ligue des champions, PSG-Barcelone (2-3).

"He leído que te gustaba Michael Jordan". "Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de p***".#LuisEnrique 🗣️ Mbappé 📼 Lunes 7, '𝑵𝒐 𝒕𝒆𝒏𝒆́𝒊𝒔 𝒏𝒊 **** 𝒊𝒅𝒆𝒂' Capítulo 2. pic.twitter.com/VSYqtTAIsl — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 3, 2024

Au cours d’un entretien individuel musclé, le technicien espagnol adresse un véritable sermon au prodige français, lui reprochant de ne pas suffisamment s’investir dans le travail collectif défensif. Prenant l’exemple de Michael Jordan, ancienne légende du basket et idole du Kyks, Luis Enrique s’emporte : « J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan prenait tous ses coéquipiers par les couilles et défendait comme un fils de pute, lui. » Avant de rajouter que malgré son talent phénoménal, cela ne saurait suffire dans le futur à faire gagner son équipe, le travail défensif étant la clé première du succès. Après avoir pris un savon de deux minutes qui semble avoir fait son petit effet, Mbappé est enfin invité à quitter la pièce et à « tout faire pour partir du club par la grande porte ».

Pas bête les cours intensifs d’espagnol gratos avant de se tirer à Madrid !

