700 policiers prévus pour le match entre Lyon et Beşiktaş

AT le Mercredi 23 Octobre à 18:40 Article modifié le Mercredi 23 Octobre à 18:50

Encore un joli coup de Bruno Retailleau.

Comme attendu, un important dispositif sécuritaire sera déployé en marge du match Lyon-Beşiktaş ce jeudi en Ligue Europa. Après les violents affrontements de 2017, la préfecture du Rhône avait décidé de prendre ses précautions début octobre, en interdisant le déplacement des supporters stambouliotes.

Une rencontre notée 5 sur 5 par la DNLH

Mais pour éviter tout débordement, plus de 700 membres de la police nationale et de la gendarmerie seront déployés dans deux points de la ville : dans le centre-ville de Lyon et aux abords du Groupama Stadium, selon les informations deRMC Sport. Pour faciliter les choses, l’OL a choisi de ne remplir son stade qu’à 50% de sa capacité (soit environ 30 000 personnes). Au niveau du risque, le rencontre a été classé 5 sur 5 par la DNLH (Division nationale de lutte contre le hooliganisme).

Sinon, l’OL aura un match à gagner sur le terrain.

Lyon devrait faire tourner contre Besiktas