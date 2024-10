C1 : Aston Villa leader provisoire, Monaco dauphin, le PSG toujours barragiste

Petit point classement !

Seule équipe à faire trois victoires en trois matchs (en attendant le reste des matchs de la troisième journée), Aston Villa a logiquement endossé le costume de leader de cette Ligue des champions, talonné par Monaco et ses sept points. Ce pourrait être de courte durée car l’éventuel vainqueur de Brest-Leverkusen, ce mercredi, pourrait prendre la pole position. En attendant, le gros point noir de la soirée est la place du PSG, qui n’est que dix-septième et pourrait surtout se voir dépasser par quelques équipes lors de la fin de cette troisième journée et se rapprocher dangereusement des places éliminatoires. Lille, par exemple, actuel 22e, pourrait dépasser le club de la capitale en cas de victoire face à l’Atlético mercredi.

✅✅✅ 3/3 Champions League wins: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa ❌❌❌ 3/3 Champions League defeats: 🇦🇹 Sturm Graz 🇷🇸 Crvena zvezda 🇸🇰 Slovan Bratislava pic.twitter.com/6fJycAVZMJ — Football Rankings (@FootRankings) October 22, 2024

Un ticket Aston Villa-Monaco en haut de la Ligue des champions après trois journées, qui l’avait ?

