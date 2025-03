Une nouvelle proposition de stade pour le PSG à Aulnay-sous-Bois

Un vaisseau spatial se pose à Aulnay-sous-Bois.

Un stade blanc et or, aux allures de soucoupe volante, posé sur une étendue d’eau. Non, ce n’est pas un projet sorti des cartons de Dubaï ou un stade fantôme du Mondial au Qatar, mais bien la vision proposée pour le PSG à Aulnay-sous-Bois comme nous le rapporte Le Parisien. L’agence d’architectes Vera Broëz, missionnée par la municipalité et le territoire Paris Terres d’Envol, a imaginé ce que pourrait être la nouvelle maison des Parisiens si le club quittait le Parc des Princes.

Voilà à quoi pourrait ressembler le futur stade du PSG à Aulnay-sous-Bois ➡️ https://t.co/vhUY640ydw pic.twitter.com/Sdb2nFbiws — Le Parisien | 93 (@leparisien_93) March 18, 2025

Le PSG veut un stade plus grand, plus moderne, et surtout, à lui. La mairie de Paris refusant de lui vendre son enceinte historique, Nasser al-Khelaïfi explore d’autres pistes. En Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois y croit fort et met en avant une surface de plus de 50 hectares sur les anciens terrains de PSA, des accès facilités (RER B, future ligne 16, trois autoroutes, deux aéroports, une gare TGV) et un projet XXL qui ne se limiterait pas à un stade, mais comprendrait aussi une Arena, un campus d’entraînement, un centre médical et un centre d’affaires.

Bref, un véritable « PSG Land », censé générer du cash toute l’année et pas seulement les soirs de Ligue des champions. Mais problème… Aucune visite des dirigeants parisiens n’a encore eu lieu sur le site. Pendant ce temps, Saint-Quentin-en-Yvelines, Ris-Orangis et Massy continuent de se positionner. Alors, où le PSG posera-t-il ses bagages ?

