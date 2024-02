Le PSG a peut-être trouvé où construire son nouveau stade

L’offre est posée sur la table.

« La ville d’Aulnay-sous-Bois est prête à accueillir le Paris Saint-Germain » : c’est le titre du communiqué publié ce mardi par la mairie de cette commune de Seine-Saint-Denis. Alors que le PSG a annoncé qu’il allait quitter le Parc des Princes, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a décidé d’aider le club à se trouver un nouveau chez-lui.

« Le maire Bruno Beschizza a répondu à l’appel de la Région Île-de-France et propose la ville d’Aulnay-sous-Bois pour accueillir le futur stade de football du Paris Saint-Germain, peut-on lire dans le communiqué. Aulnay est prête à accueillir ce projet d’intérêt national qui contribuera au rayonnement de notre pays. C’est l’opportunité pour notre territoire d’accueillir les supporters qui viendront en nombre pour assister aux plus grandes rencontres du football européen, et faire vivre l’esprit du plus grand club de notre capitale. » La mairie d’Aulnay promet « plus de 50 hectares “prêt à l’emploi” pour le nouveau stade » et une surface totale assez grande pour offrir la possibilité « de développer un grand centre de formation ».

Sur les traces de Franck Silvestre, Alou Diarra, Moussa Sissoko ou encore Olivier Dacourt.

