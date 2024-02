Nasser al-Khelaïfi annonce que le PSG va quitter le Parc des Princes

Oh le méchant coup de pression !

En marge de la réunion du comité exécutif de l’UEFA à Paris, Nasser al-Khelaïfi a annoncé une nouvelle qui risque de faire grincer des dents les supporters du PSG : « C’est plus facile pour nous désormais, on sait ce que l’on veut. C’est fini. » Une petite phrase qui fait allusion à la décision du vote du Conseil de la mairie de Paris, actant la décision de refuser de vendre le Parc des Princes.

Qui sait dans quelle corbeille Nasser accueillera désormais ses puissants amis, lui qui a été réélu à l’unanimité au comex de l’instance européenne jusqu’en 2028 ? Au Stade de France ? Selon les informations de L’Equipe, la direction parisienne a en tout cas annoncé « mettre un terme à tous les travaux de développement du Parc des Princes pour se concentrer sur un déménagement » et mobilisé « toutes les options valables pour construire une nouvelle enceinte le plus rapidement possible ».

Chouette, un grand chantier de plus pour emmerder les Parisiens !

Pastore-Cappa, la tête haute