Mbappé sacré joueur de l'année

Un trophée en carton à ranger aux côtés des trois Trophées des champions du Kyk’s.

Ce mardi se tenaient dans un hôtel de Sardaigne les Globe Soccer Awards, qui récompensent les performances des joueurs et plus généralement des acteurs du football. Alors qu’elle se tient habituellement à Dubaï, cette cérémonie créée en 2010 veut concurrencer les nombreuses distinctions individuelles déjà existantes (Ballon d’or, trophée The Best…). Pour la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a donc été désigné joueur de l’année, titre qu’il avait déjà remporté en 2021. Le futur attaquant du Real Madrid devance ainsi Jude Bellingham, Vinícius Jr ou encore Phil Foden, qui peuvent légitimement se sentir lésés.

Le Français était d’ailleurs présent à la cérémonie, où il a pu récupérer son prix. Si le public a pu choisir les nommés, c’est un collège composé d’entraîneurs, de joueurs, d’agents et de journalistes qui a procédé au vote. D’autres récompenses ont été décernées pêle-mêle à Manchester City (meilleur club), Harry Kane (meilleur buteur), Lamine Yamal (joueur émergent) ou encore Xabi Alonso (meilleur entraîneur). Plus étonnant, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi a reçu le « prix du leadership ».

Ça ne vaut pas les Trophées So Foot.

Mbappé réclame plusieurs dizaines de millions d’euros au PSG