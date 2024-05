Joe Cole : « Rio Mavuba est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué »

Plus tard Joe Cole dira à ses petits enfants qu’il a joué avec Franck Lampard, Didier Drogba, Andriy Shevchenko ou encore… Rio Mavuba !

De passage en France pour un voyage sponsorisé, Joe Cole s’est confié au micro de RMC Sport, évoquant notamment son passage par le championnat de France, à Lille, lors de la saison 2011-2012. En contact avec Olivier Létang, il a révélé avoir discuté avec lui de sa stratégie basée sur les jeunes joueurs et montré son admiration pour la saison du LOSC, quatrième de Ligue 1 : « La qualification en Ligue des champions, c’est incroyable. Quand vous voyez les gros clubs en France, comme Marseille, Lyon… C’est fantastique. »

Si la bonne vieille Ligue 1 est souvent moquée par ses voisins européens et notamment ceux du top 5, elle peut compter sur le soutien de l’Anglais, qui n’a rien oublié de son expérience : « J’ai compris la mentalité française et leur façon de se battre les uns pour les autres, s’est-il exprimé. Mais ce que j’ai vu dans cet environnement, c’est une incroyable volonté de gagner et j’ai appris énormément sur cette mentalité et sur le courage des joueurs. Les joueurs prenaient leurs responsabilités ». Parmi ces derniers, certains ont retenu son attention un peu plus que d’autres, et le premier d’entre eux va vous étonner. « Rio Mavuba est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué et il y avait aussi des jeunes talents, Dimitri Payet, Eden Hazard ».

Après tout, Mavuba c’est 426 matchs de Ligue 1 et une Coupe du monde en 2014 avec les Bleus.

