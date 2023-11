Pronostic Darmstadt Cologne : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Pas de vainqueur entre Darmstadt et Cologne ?

La 13e journée de Bundesliga ouvre vendredi soir avec une affiche qui intéresse la lutte pour le maintien entre Darmstadt et Cologne. Arrivés en Bundesliga cet été, les Fleurs de Lys souffrent dans l’élite du football allemand puisqu’ils occupent la 15e place avec un seul point d’avance sur Mayence, premier relégable. Le SV Darmstadt reste sur 5 journées sans le moindre succès au cours desquelles ils ont encaissé notamment un sévère 8-0 face au Bayern Munich. Le promu reste sur 2 matchs nuls : 0-0 à domicile face à Mayence et 1-1 à Fribourg le week-end.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Européen la saison passée, le FC Cologne vit un début de saison catastrophique avec une dernière place au classement général. En effet, les Boucs ont seulement remporté une seule rencontre depuis le début du championnat face au Borussia Mönchengladbach. Ces dernières semaines, la formation de Cologne a limité la casse avec deux matchs nuls face à Augsbourg et Bochum. Puis, le week-end dernier, les Boucs ont bien résisté au Bayern Munich (1-0) s’inclinant seulement sur le plus petit des scores. Avec 6 points au compteur, Cologne accuse 3 points de retard sur le premier relégable, qui n’est autre que Darmstadt. Dans cette équipe, on retrouve Selke qui a marqué 3 buts, soit un tiers du petit total de Cologne. Dans cette opposition entre équipes dans le dur et qui ont signé pas mal de partage des points lors des dernières journées, les 2 formations pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul.

► Le pari « match nul » est coté à 3,40 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 340€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,90 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 190€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Darmstadt – Cologne :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Darmstadt Cologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Sixième victoire consécutive pour le Bayern, vainqueur à Cologne