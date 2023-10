Le Bayern s'offre une victoire épique contre Darmstadt

Bayern 8-0 Darmstadt

Buts : Kane (51e, 69e, 88e), Sané (56e, 64e), Musiala (60e, 76e), Müller (71e)

Exclusions : Kimmich (4e) // Gjasula (21e), Maglica (41e)

La théorie du ketchup s’est encore une fois vérifiée.

Tenu en échec à la mi-temps, le Bayern a fini par découper Darmstadt en marquant sept fois en vingt minutes ce samedi (8-0). Le champion en titre s’est vite retrouvé à dix : surpris par le pressing de Marvin Mehlem, Joshua Kimmich a accroché son adversaire à la limite de la surface et a laissé son équipe en infériorité numérique (4e). Pas pour longtemps, puisque l’arbitre a ressorti son carton rouge pour Klaus Gjasula, qui a fait faute sur Konrad Laimer à l’entrée de la zone de vérité (21e). Le Bayern a logiquement dominé, mais Marcel Schuhen a sorti le grand jeu en repoussant le centre tir d’Alphonso Davies au premier poteau (13e), la volée d’Harry Kane (13e), puis sa frappe rasante (43e). Manuel Neuer a lui aussi tenu la baraque, onze mois après son dernier match officiel, avec une manchette devant Tim Skarke (27e) et une parade de la jambe face à Mehlem (36e).

La tâche des visiteurs s’est toutefois compliquée avec une nouvelle expulsion, cette fois contre Matej Maglica, pour une faute sur Kane au même endroit que Gjasula (41e). Réduit à neuf, Darmstadt a totalement coulé. Le centre de Noussair Mazraoui a trouvé la tête plongeante de Kane (1-0, 51e). Le début du festival. Sané a rapidement fait le break en coupant le centre de Laimer (2-0, 56e). Jamal Musiala s’est rattrapé de son duel raté (58e) en plaçant un tir rasant imparable (3-0, 60e). Sané y est allé de son doublé (4-0, 64e), comme Kane, auteur d’un superbe lob depuis le rond central (5-0, 69e). Le supersub Thomas Müller a marqué son premier but de la saison (6-0, 71e) et a enchaîné avec une passe dé pour Musiala (7-0, 76e). Kane a même planté son triplé (8-0, 88e). L’Anglais revient dans le sillage de Serhou Guirassy (12 pions, contre 14 pour le Guinéen), et le Bayern prend la tête du championnat en attendant le match de Leverkusen dimanche.

Tout ça à J-7 du Klassiker contre Dortmund.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Mazraoui, de Ligt (Tel, 77e), Kim, Davies (Krätzig, 66e) – Laimer (Choupo-Moting, 77e), Kimmich – Coman (Müller, 66e), Musiala (Pavlovic, 77e), Sané – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Darmstadt (3-4-1-2) : Schuhen – Klarer (Isherwood, 72e), Gjasula, Maglica – Bader, Kempe (Karic, 62e), Schnellhardt (Honsak, 46e), Nürnberger – Mehlem (Franjic, 62e) – Pfeiffer (Zimmermann, 45e+2), Skarke. Entraîneur : Torsten Lieberknecht.

Augsburg 3-2 Wolfsburg

Buts : Tietz (17e), Bornauw (79e CSC), Engels (81e) // Wind (35e), Majer (45e S.P.)

Exclusion : Uduokhai (87e) pour le FCA

Werder 2-0 Union Berlin

Buts : Knoche (38e CSC), Ducksch (75e)

Exclusion : Khedira (60e)

M’Gladbach 2-1 Heidenheim

Buts : Pléa (4e, 52e) // Dinkci (37e)

Stuttgart 2-3 Hoffenheim

Buts : Führich (61e), Undav (73e) // Prömel (4e), Weghorst (21e), Skov (66e)

