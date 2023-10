Le Borussia Dortmund assure, Serhou Guirassy claque de nouveau

La 7e journée de Bundesliga a vu les leaders faire le travail et Serhou Guirassy encore régaler.

Attendu pour prendre la tête du championnat, le VfB Stuttgart n’a pas failli face à Wolfsburg (3-1). Des Loups réalistes au moment de prendre les devants, Yannick Gerhardt concluant un cafouillage d’une frappe au premier poteau (0-1, 34e). Mais le dernier mot est revenu à l’inusable Serhou Guirassy, venu rééquilibrer les choses sur penalty (1-1, 67e), inscrire le deuxième but (2-1, 78e), puis claquer le pion victorieux (3-1, 82e). Second triplé pour l’international guinéen cette saison, et cinquième match sur huit possibles avec deux réalisations au minimum. Le VfB est talonné par le Borussia Dortmund, après sa belle victoire contre l’Union Berlin (4-2). Le BvB a ouvert la marque par Niclas Füllkrug, à la réception d’un corner qu’il a repris de la tête, puis prolongé du pied après l’arrêt préalable de Frederik Rønnow (1-0, 7e). Dans la foulée, Robin Gosens a lui égalisé sur une situation similaire (1-1, 9e). Un retour au score, avant l’avantage pour les Berlinois, Leonardo Bonucci transformant sereinement le penalty obtenu par Sheraldo Becker (1-2, 31e). Dortmund s’est cependant rebiffé au retour des vestiaires, voyant, coup sur coup, Nico Schlotterbeck (2-2, 49e) et Julian Brandt (3-2, 54e) marquer. En fin de partie, Julian Ryerson creusera même l’écart (4-2, 71e).

Dans le duel de mal classés, Darmstadt a réalisé la meilleure opération en disposant d’Augsbourg (1-2), pour remonter au onzième rang. Et ce sont les visiteurs qui ont fait la différence peu après la pause, par Tim Skarke (0-1, 51e), auteur d’une sublime volée, avant que Tobias Kempe ne fasse le break sur penalty (0-2, 70e). La réduction du score d’Ermedin Demirović (1-2, 86e) n’y changera rien. Augsbourg n’est plus qu’à un point de la zone rouge. Cancres de la journée, le RB Leipzig et Bochum n’ont rien montré (0-0), malgré la domination du RBL. Les hommes de Marco Rose restent cinquièmes, Bochum est premier relégable.

RB Leipzig 0-0 Bochum

Stuttgart 3-1 Wolfsburg

Buts : Guirassy (67e, SP, 78e et 82e) pour VfB // Gerhardt (34e) pour les Loups

Borussia Dortmund 4-2 Union Berlin

Buts : Füllkrug (7e), Schlotterbeck (49e), Brandt (54e) et Ryerson (71e) pour le BvB // Gosens (9e) et Bonucci (31e, SP) pour l’Union

Augsbourg 1-2 Darmstadt

Buts : Demirović (86e) pour le FCA // Skarke (51e) et Kempe (70e, SP) pour les Lilien

