Dortmund balayé avant de défier le PSG, Kane plus fort qu’Ekitike

Docteur Borussia et Mister Dortmund.

À quatre jours de la réception du PSG, le BvB a pris une claque sur la pelouse de Leipzig (4-1). Jadon Sancho a pourtant ouvert le score, renouant avec le but après un mois et demi de disette (0-1, 20e). La défense du Borussia a cependant craqué face à Loïs Openda (1-1, 23e), Benjamin Sesko (2-1, 45e+2), Mohamed Simakan, venu conclure un contre d’école (3-1, 46e), et Christoph Baumgartner (4-1, 80e). Le top 4 s’éloigne un peu plus pour Dortmund, désormais à cinq points de son bourreau.

🔥 23 buts cette saison en Bundesliga ! 😍 Loïs Openda a déjà conquis l'Allemagne ⚽ RB Leipzig – Borussia Dortmund en direct sur beIN SPORTS 2 pic.twitter.com/O0aVRakgTg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 27, 2024

L’autre demi-finaliste allemand de la Ligue des champions a bien mieux préparé le choc face au Real Madrid. Le Bayern s’est en effet imposé contre Francfort (2-1). Harry Kane a fait ce qu’il savait faire en inscrivant un doublé, dont un penalty. Le Bomber anglais affiche désormais 42 buts cette saison, dont 35 en Bundesliga. Hugo Ekitike ne pouvait légitimement pas rivaliser, même si le Français a célébré son nouveau contrat en marquant d’une belle frappe du droit aux 20 mètres.

Être enfin débarrassé du PSG, ça donne des ailes.

Bayern 2-1 Francfort

Buts : Kane (9e, 61e S.P.) // Ekitike (23e)

Leipzig 4-1 Dortmund

Buts : Openda (23e), Sesko (45e+2), Simakan (46e), Baumgartner (80e) // Sancho (20e)

Fribourg 1-2 Wolfsburg

Buts : CSC Bornauw (42e) // Arnold (82e), Lacroix (90e)

Expulsion : Sildillia (64e)

Augsbourg 0-3 Werder

Buts : Schmid (52e), Ducksch (61e S.P.), Deman (90e)