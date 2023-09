Le Borussia Dortmund et Leipzig gagnent, Stuttgart enchaîne

La 4e journée de Bundesliga a relancé la course à l’Europe, avec des favoris tous vainqueurs et 20 buts à la clé.

En délicatesse depuis l’entame de campagne, le Borussia Dortmund a dû se démener pour battre Fribourg (2-4). Le coup de tête puissant de Mats Hummel, oublié sur corner, a permis au BvB d’ouvrir la marque (0-1, 11e). Mais comme à leur habitude, les Jaunes ont inexplicablement craqué sur deux têtes. Celle de Lucas Höler d’abord (1-1, 45e+2), puis de son quasi-homonyme Nicolas Höfler (45e+6). Malgré tout, Donyell Malen sauvera l’honneur d’un tir croisé (2-2, 60e). Rencontre mitigée pour Höfler, expulsé en fin de partie (82e). Une supériorité dont a su profiter Hummels, auteur du doublé salvateur (2-3, 88e), suivi de l’entrant Marco Reus (2-4, 90e+2). Dortmund revit. Toujours aussi solide, Leipzig s’est de son côté largement imposé devant Augsbourg (3-0). Le RBL n’a d’ailleurs eu besoin que de cinq minutes pour faire le break, Xavi Simons débloquant la partie d’une belle tête plongeante sur un service de Loïs Openda (1-0, 6e), avant que les rôles ne s’inversent et que le Belge n’ajuste son face-à-face (2-0, 11e). Monté aux avant-postes et démarqué en retrait, David Raum s’est chargé du troisième pion (3-0, 27e).

Accroché à sa place en Ligue des champions, Stuttgart a enchaîné en l’emportant à Mayence (1-3). En contre et d’un subtil ballon piqué, Serhou Guirassy a cru libérer son équipe après la pause (0-1, 56e), c’était compter sans l’abnégation mayençaise signée Leandro Barreiro au terme d’un cafouillage (1-1, 69e). L’ancien Rennais parvient finalement à arracher les trois points pour le VfB, en s’offrant un slalom conclu du gauche (1-2, 84e) et un dernier but dans les arrêts de jeu (1-3, 90e+7). Dans le même temps, le concurrent Hoffenheim a maîtrisé son sujet face à Cologne (1-3). Visiblement pressé, Andrej Kramarić a mis les siens devant après 30 secondes d’une volée du gauche au second poteau (0-1, 1re). Profitant d’une mauvaise sortie du gardien Marvin Schwäbe, Florian Grillitsch s’est lui offert l’un des buts de l’année en lobant du milieu de terrain (0-2, 28e). Autre chef-d’œuvre à signaler, celui de Maximilian Beier, d’un missile en lucarne (0-3, 52e). La réduction du score de Davy Selke (1-3, 61e) n’y changera pas grand-chose.

Enfin, le dernier candidat à l’Europe se nomme Wolfsburg, vainqueur poussif de l’Union Berlin, toujours au petit trot (2-1). Et c’est Jonas Wind, auteur d’un très bon début de saison, qui a inscrit son quatrième but en plaçant un bel enroulé à l’entrée de la surface (1-0, 12e). L’égalisation de Robin Gosens, venu gagner son duel aérien au point de penalty (1-1, 28e) a pourtant laissé espérer l’Union, refroidie sur la remise en jeu par la volée lointaine, au sol, de Joakim Mæhle (2-1, 30e). La connexion nordique fonctionne bien pour les Loups.

Les résultats :

Fribourg 2-4 Borussia Dortmund

Buts : Höler (45e+2) et Höfler (45e+6) pour Breisgau // Hummels (11e et 88e), Malen (60e) et Reus (90e+2) pour le BvB

Expulsion : Höfler (82e) pour Breisgau

Wolfsburg 2-1 Union Berlin

Buts : Wind (12e) et Mæhle (30e) pour les Loups // Gosens (28e) pour l’Union

Mayence 1-3 Stuttgart

Buts : Barreiro (69e) pour Mainz // Guirassy (56e, 84e et 90e+7) pour le VfB

RB Leipzig 3-0 Augsbourg

Buts : Simons (6e), Openda (11e) et Raum (27e) pour le RBL

Cologne 1-3 Hoffenheim

Buts : Selke (61e) pour Köln // Kramarić (1re), Grillistch (28e) et Beier (52e) pour le TSG

Expulsion : Carstensen (90e+1) pour Köln

