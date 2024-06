Revivez Autriche-France (0-1)

THE END ! LES BLEUS S'IMPOSENT !

Ce fut parfois laborieux, parfois frustrant, souvent moyen mais surtout solide et c'est ce qu'on retiendra ce soir de cette équipe de France qui s'impose sur la plus petite des marges, dans le sillage d'un très grand duo Rabiot-Kanté. Trois points validés, on attend désormais d'en savoir plus sur la blessure de Mbappé, car les Bleus seront de retour dans quatre jours pour affronter les Pays-Bas. D'ici là, portez-vous bien, merci d'avoir suivi ce live sur Sofoot.com et à très vite pour la suite des aventures de cet Euro. La bise.