Encore un forfait dans cet Euro

L’hécatombe continue dans cette troisième journée à l’Euro.

Après l’incertitude autour d’Antonio Rüdiger et le forfait acté de Patrik Schick, une nouvelle absence est à déplorer à l’Euro 2024. Le défenseur autrichien Gernot Trauner manquera lui aussi le troisième match de poules de son équipe, face aux Pays-Bas mercredi soir… mais aussi un potentiel huitième de finale si l’Autriche venait à se qualifier dans le groupe D de la France et de la Pologne, d’ores et déjà éliminée. « Trauner est forfait pour la rencontre demain (mardi), a annoncé son sélectionneur Ralf Rangnick en conférence de presse. Je suis navré pour lui, il était dans une top forme. Il joue aux Pays-Bas depuis plusieurs années (au Feyenoord Rotterdam depuis 2021), c’est évidemment l’un des matchs qu’il aurait le plus aimé disputer. Mais il ne peut pas jouer, et il ne sera peut-être pas rétabli pour les éventuels huitièmes de finale. »

Oostenrijk is zonder Feyenoorder Gernot Trauner begonnen aan de laatste training voor het EK-duel met Oranje pic.twitter.com/W5EhVGwc4y — Johan Inan (@JohanInan) June 24, 2024

Premier buteur du match lors de la victoire (1-3) face à la Pologne, il avait dû céder sa place à l’heure de jeu après s’être blessé musculairement. Ce lundi, le joueur de Feyenoord était le seul absent de l’entraînement collectif de l’Autriche.

Si les Autrichiens pouvaient quand même gagner pendant que les Bleus font le travail contre la Pologne, ça serait cool.

