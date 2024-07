Demiral envoie la Turquie en quarts et l'Autriche à la maison

Autriche 1-2 Turquie

Buts : Gregoritsch (66e) pour les Autrichiens // Demiral (1re et 59e) pour les Turcs

Vainqueurs de la Roumanie en fin de journée (0-3), les Pays-Bas attendaient de connaître leurs adversaires en quarts de finale de cet Euro 2024. Le dernier huitième opposait ainsi l’Autriche à la Turquie, dans l’austère Stade de Leipzig, avec un succès Turc à la clé (1-2). Sous le signe du coup de pied de coin.

On the corner

Accordons-nous tout de suite : cette fin d’Euro est un supplice pour à peu près tout le monde. Joueurs fatigués, spectacle en baisse, et équipes fades, voici les ingrédients d’une édition allemande bien indigente. Pour nous égayer, ce duel Autriche-Turquie a donc décidé de se montrer excitant dès l’entame. Sur le premier corner du match (57 secondes), Arda Güler a en effet semé la zizanie dans la défense autrichienne, incapable de sortir le ballon, permettant à Merih Demiral de le pousser au fond en taclant (0-1, 1ère). Le but le plus rapide de l’histoire en phase à élimination directe d’un Euro. Dès lors, les Turcs ont décidé de se recroqueviller, laissant le cuir à la bande de Ralf Rangnick. Pour autant, ces derniers ne sont pas parvenus à en faire grand chose, ne se procurant que quelques réelles situations. À l’image du corner frappé vicieusement par Marcel Sabitzer devant la cage adverse, mais que ni Marko Arnautović, ni Christoph Baumgartner n’ont su toucher (5e). En face, le lob mou et imprécis de Güler a sonné un semblant d’attaque (19e), sans succès. La dernière occasion du premier acte est alors à mettre au profit de Baumgartner, dont la volée placée côté droit de la surface a inquiété Gunok (45e+1).

🚨 La Turquie ouvre le score au bout de 55 secondes ! ⚡ Un but GAG signé Demiral !#Action #beINEuro2024 pic.twitter.com/Zb770Cg0kU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2024

Au retour des vestiaires, les Autrichiens métamorphosés se sont rués vers la cage adverse dès la remise en jeu. D’abord avec Arnautović, vaincu dans son face-à-face par Gunok (51e), puis avec Konrad Laimer, dont le rush à l’entrée de la surface s’est soldé par une frappe non-cadrée (53e). Mais le réalisme était bien habillé de blanc ce mardi, puisque le nouveau corner turc frappé par Güler, a trouvé la solide caboche de Demiral, imparable pour Patrick Pentz (0-2, 59e). Sous la pluie diluvienne et les « Ah, Türkiye ! » émanant des tribunes, on pensait ainsi l’affaire pliée. Non. Car l’énième coup de pied arrêté de la partie, a permis à Sabitzer de servir Stefan Posch au point de penalty, dont la déviation au second poteau a été conclue d’une reprise maîtrisée par l’entrant Michael Gregoritsch (1-2, 66e). Sous cet élan d’espoir, les ultimes tentatives n’ont malheureusement ressemblé qu’a des centres trop appuyés, des tentatives repoussées et un arrêt réflexe de Gunok devant la tête de Baumgartner (90e+5). Au courage pour les bonshommes d’Ankara. La Turquie – balancée par cette même Autriche en préparation, au mois de mars dernier (6-1) – verra bien les quarts. La joute Demiral-Van Dijk risque de faire des étincelles.

Autriche (4-2-3-1) : Pentz – Posch, Danso, Lienhart (Wöber, 64e), Mwene (Praß, 46e) – Seiwald, Laimer (Grillitsch, 64e) – Schmid (Gregoritsch, 46e), Baumgartner, Sabitzer – Arnautović. Sélectionneur : Ralf Rangnick.

Turquie (3-4-3) : Gunok – Ayhan, Demiral, Bardakci – Muldur, Kokcu (Kahveci, 83e), Yüksek (Ozcan, 58e), Kadioglu – Baris Yilmaz, Güler (Aktürkoglu, 78e) Yildiz (Yokuslu, 78e). Sélectionneur : Vincenzo Montella.

