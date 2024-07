Le sélectionneur turc Vincenzo Montella salue l'âme de son équipe

C’est (Bos)fort.

La Turquie s’est imposée face à l’Autriche en huitièmes de finale de l’Euro (2-1), et son sélectionneur italien Vincenzo Montella en a profité pour couvrir de louanges son effectif. « L’état d’esprit va au-delà de la tactique, de la technique, a philosophé l’homme de 50 ans, ancien coach de la Fiorentina. Personne n’a abandonné, tout le monde a donné quelque chose de plus, son âme. L’équipe avait vraiment une âme et, pour un sélectionneur, vous savez qu’il y a des matchs de ce genre que vous ne pouvez gagner que si, à l’intérieur du groupe, il y a une âme, une conviction… Je pourrais continuer encore et encore. J’ai vu tout cela et j’en suis fier. »

Puis le coach arrivé en Turquie en 2021 par le banc de l’Adana Demirspor, a salué l’engouement que procure la sélection turque à l’Euro en Allemagne :« Nous avons un public important. Il y a une affection, une passion, un amour viscéral pour son pays. Nous sommes donc heureux d’avoir donné un peu de fierté à nos Turcs ici en Allemagne, à nos Turcs dans le monde entier et à nos Turcs en Turquie. Cette proximité , cette responsabilité, cette affection, nous les ressentons en permanence. »

<iframe loading="lazy" title="'I saw TURKISH HEART TODAY! That’s what I love about this country!' 🇹🇷 Vincenzo Montella" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/5o3AlnMtutA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Fêtes de Turc.

