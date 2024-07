Pour Vincenzo Montella, « l'Autriche est peut-être la meilleure équipe collectivement »

Un duel de croissants.

Le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, était en conférence de presse en marge du huitième de finale contre l’Autriche, ce mardi à 21 heures. L’Italien n’a pas tari d’éloge sur son adversaire du soir, qui a battu sa Turquie 6-1 en amical en mars dernier : « Nous avons joué contre l’Autriche il y a quelques mois et j’avais déjà cette impression. C’est une équipe complète, peut-être la meilleure collectivement. C’est une équipe qui exerce un pressing très haut, très efficace et très long, et elle est très bonne dans les transitions. J’ai dit il y a quelques jours qu’elle ressemblait à une équipe de club parce qu’elle connaît toutes les situations qui se produisent dans le jeu. »

Aux côtés du sélectionneur de la Turquie se trouvait Mert Müldür, défenseur de Fenerbahçe et auteur d’un but somptueux lors de l’entrée en lice des Ay-Yıldızlılar face à la Géorgie. Né à Vienne et formé au Rapid, Müldür a déclaré que ce huitième de finale contre Das Team aura une saveur particulière pour lui : « J’ai grandi en Autriche. Je suis allé à l’école en Autriche. C’est là que j’ai appris à jouer au football. J’ai évidemment un lien spécial avec l’Autriche. Mais en Turquie, je suis passé par l’équipe nationale U17 et U19, puis par l’équipe nationale A. Et on n’a pas d’autre choix que de dire oui. Donc pour moi, ce n’était pas un problème. » Pour rappel, la Turquie n’a pas atteint les quarts de finale de l’Euro depuis 2008.

On attend un remake des sièges de Vienne par l’Empire ottoman.

Cinq bonnes raisons de regarder Autriche-Turquie