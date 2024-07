Cinq bonnes raisons de regarder Autriche-Turquie

Après Espagne-Géorgie et France-Belgique, la rencontre entre l’Autriche et la Turquie peut sembler moins séduisante sur le papier. Pourtant, ce match est bien plus réjouissant qu’il n’y paraît. Promis.

⇒ Parce que c’est l’affiche la plus équilibrée de ces 8es de finale

Ceux qui pensaient que Suisse-Italie allait être une rencontre fermée et disputée se sont bien plantés. Les Helvètes ont infligé une sévère leçon à la Squadra Azzurra (2-0), pourtant tenante du titre. Le vrai duel de ces 8es, c’est cet Autriche-Turquie. À Leipzig ce mardi, ce sera la première rencontre dans un tournoi majeur entre les deux sélections. Elles ont réalisé de beaux coups durant la phase de poules, en dominant respectivement la Pologne et les Pays-Bas pour l’une, la Géorgie et la Tchéquie pour l’autre. En créant la sensation dans leur groupe, les deux nations se sont ouvert les portes de la partie de tableau la plus jouable et peuvent rêver d’un éventuel dernier carré, puisque le vainqueur de la rencontre affrontera la Roumanie ou les Pays-Bas pour un quart encore une fois indécis. Avant ça, il faudra croiser le fer. Petit avantage à la Turquie, qui n’a perdu aucun de ses cinq derniers matchs compétitifs contre l’Autriche (4 victoires, 1 nul), en n’encaissant aucun but durant cette série.

⇒ Pour voir évoluer la vraie surprise de cet Euro

Tous les hipsters du ballon rond l’avaient vu venir, et ils avaient raison. Si l’Autriche a été battue lors de son entrée en lice face aux Bleus, les hommes de Ralf Rangnick sont parvenus à terminer premiers du groupe D, en renversant les Pays-Bas lors de la dernière journée (3-2). Une très belle performance qui est tout sauf le fruit du hasard. Depuis la prise de fonction de l’architecte du projet Red Bull en juin 2022, seuls le Portugal (73%), l’Espagne (67%) et les Oranje (64%) affichent un plus haut ratio de victoires parmi les nations européennes que l’Autriche (60% – 15/25). Propre. Ajoutez à cela l’expérience de Marcel Sabitzer, la roublardise de Marko Arnautović, le QI foot de Konrad Laimer et enfin l’adjoint David Alaba, victime d’une rupture du ligament croisé du genou en décembre, et vous obtenez une équipe qui peut rêver de se hisser pour la première fois de son histoire en quarts de finale de l’Euro.

⇒ Arda Güler c’est bien, Ferdi Kadıoğlu c’est mieux

Depuis le début de l’Euro, la Turquie n’a d’yeux que pour son petit chouchou de 19 piges, Arda Güler. Dans son ombre se trouve un certain Ferdi Kadıoğlu. Si sur le papier, le joueur de Fenerbahçe est moins sexy, il est pourtant l’un des joueurs les plus polyvalents de ce sport. Capable d’évoluer à tous les postes mis à part avant-centre et gardien de but, celui qui a choisi de porter les couleurs de la Turquie après avoir fait toutes ses classes avec les sélections jeunes des Pays-Bas fait partie des hommes forts de Vincenzo Montella. Pour preuve, il est le joueur ayant offert le plus de dernières passes avant un tir dans le jeu en phase de groupes de l’Euro 2024 (10). Mieux, mis à part Mykola Matviienko (25) et Jérémy Doku (23), personne n’a enregistré plus de progressions d’au moins 10 mètres vers l’avant que le latéral de la Turquie (22). Il apparaît même dans le XI de la phase de groupes d’ESPN, le tout après 51 matchs joués avec les Kanaryalar.

ESPN'in belirlediği grup maçlarının en iyi 11'inde milli takımımızın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu da yer aldı! Parıl parıl parlıyor 🌟 pic.twitter.com/x9cUFkmmOt — Fantazzie Türkiye (@Fantazzie_TR) July 1, 2024

⇒ Pour admirer le clutchman Christoph Baumgartner

Avant même le début de l’Euro, Christoph Baumgartner avait montré à tout le monde qu’il était chaud patate. Le milieu offensif du RB Leipzig avait tout simplement, au terme d’un rush solitaire fou, claqué un pion au bout de six secondes de jeu lors d’un amical face à la Slovaquie, tout proche d’éliminer l’Angleterre en 8es de finale dimanche. Depuis, l’un des maîtres à jouer de Das Team a continué d’être décisif, avec un but face à la Pologne et une passe dé face aux Pays-Bas, ce qui lui a permis de devenir le premier Autrichien à avoir ces statistiques lors d’un tournoi majeur (Coupe du monde + Euro) depuis Gerhard Rodax au Mondial 1990. Fort, surtout que désormais, il est impliqué dans 9 buts lors de ses 8 derniers matchs (6 buts, 3 passes décisives). Suffisant pour que le natif de Horn mérite toute votre attention.

⇒ C’est l’une des meilleures options pour votre soirée (et de loin)

Oubliez les terrasses, la plage ou les barbecues, ce mardi promet d’être bien pourri d’un point de vue météo partout en France. Si vous n’êtes pas à Antibes pour le Big Reggae Festival et que vous pensiez vous rabattre sur des programmes sympas en clair, que nenni ! Mis à part les classiques Camping Paradis et Scènes de ménages, que vous pourrez vous coltiner la semaine prochaine, il n’y a rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. Alors pourquoi ne pas vous laisser séduire par ce match en clair sur TF1 ?

