Dans un match fou, l’Autriche vient à bout des Pays-Bas

Pays-Bas 2-3 Autriche

Buts : Gakpo (47e), Memphis (75e) pour les Oranje // Malen (CSC, 6e), Schmid (59e), Sabitzer (80e) pour Das Team

Dans un match complètement fou, les Pays-Bas et l’Autriche ont offert un beau spectacle dans ce groupe D, assez terne jusque-là. La formation de Ralf Rangnick a semblé au-dessus de son adversaire durant l’ensemble du match et s’est logiquement imposée (2-3) pour terminer première, devant l’équipe de France. Les Néerlandais, eux, n’ont pas fait assez pour espérer mieux qu’une troisième place, tout de même qualificative pour les huitièmes de finale, du haut de leurs quatre points.

Domination autrichienne et coaching rapide

En confisquant le ballon dès le coup d’envoi, les hommes de Rangnick ont rapidement investi le camp adverse, obligeant les Pays-Bas à plier. Ils ont finalement rompu très rapidement. Dynamiteur du côté gauche, Alexander Prass envoie un centre en direction de Marko Arnautović, mais Donyell Malen tente de s’interposer et trompe son propre gardien en taclant au premier poteau (0-1, 6e). Pour sa première titularisation du tournoi, le joueur du Borussia Dortmund n’a pas marqué de point. Surtout qu’il aurait pu égaliser s’il n’avait vendangé la superbe ouverture en profondeur, plein axe, de Tijjani Reijnders en croisant beaucoup trop sa frappe du mauvais pied (23e). Les Autrichiens ont globalement continué de dominer le premier acte, sans réussir à alourdir le score malgré la volée de Marcel Sabitzer (29e) ou la rude bataille entre Arnautović et Bart Verbruggen dans la surface sans que l’avant-centre autrichien ne parvienne à tromper sa vigilance (38e). Face à une nouvelle copie indigne d’une équipe d’un tel rang, Ronald Koeman a fait entrer Xavi Simons dès la demi-heure de jeu.

Deuxième période époustouflante

Après une bonne soufflante du sélectionneur, les Néerlandais sont revenus des vestiaires d’une bien meilleure manière. L’entrant fixe la défense adverse avant de servir Cody Gakpo, qui place parfaitement sa frappe enroulée dans le petit filet adverse pour égaliser (1-1, 47e). Dans une seconde période plus débridée, l’Autriche a aussitôt repris les devants grâce à Florian Grillitsch, repris d’une tête plongeante par Romano Schmid (1-2, 59e). Stefan de Vrij touche le ballon, mais ce n’est pas comptabilisé comme un deuxième but contre leur camp des Oranje, car le ballon semblait filer vers le cadre.

Pour parfaitement terminer cette phase de groupes, les deux équipes ont oublié de défendre en fin de match, malgré les changements relativement frileux de Rangnick, ce qui a permis à Memphis de sortir de sa boîte et de ramener une nouvelle fois les deux équipes à niveau (2-2, 75e). D’abord refusée, l’égalisation est accordée après visionnage de la VAR, car l’ancien Lyonnais ne s’est pas aidé de la main dans son très bel enchaînement contrôle de la poitrine-reprise du droit. Dans une fin de match irrationnelle, Sabitzer s’en va dans un angle très fermé et arrive tout de même à tromper Verbruggen (2-3, 80e). Quelques secondes après la célébration « clim » de l’attaquant, le passeur décisif Christoph Baumgartner pense y aller de sa réalisation, mais voit, lui, son but refusé pour un hors-jeu logique (86e). De quoi reprendre son souffle et foncer vers les huitièmes. L’Autriche termine crânement à la première place du groupe, tandis que les Pays-Bas se contentent de la troisième.

Pays-Bas (4-2-3-1) : Verbruggen – Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, 65e) – Veerman (Simons, 35e), Schouten – Malen (Weghorst, 72e), Reijnders (Wijnaldum, 65e), Gakpo – Depay. Sélectionneur : Ronald Koeman.

Autriche (4-2-3-1) : Pentz – Posch, Wöber, Lienhart (Baumgartner, 62e), Prass – Seiwald, Grillitsch (Querfeld, 62e) – Wimmer (Laimer, 62e), Schmid (Weimann, 92e), Sabitzer – Arnautović (Gregoritsch, 78e). Sélectionneur : Ralf Rangnick.