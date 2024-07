SFL Betsson Cup : nos conseils du 2 juillet

SO le Mardi 02 Juillet à 16:00 Article modifié le Mardi 02 Juillet à 19:44

Solide lors de la phase de groupes, l’Autriche a terminé en tête devant les Pays-Bas et la France. Mieux, les Autrichiens ont roulé sur la Turquie en amical il y a trois mois (6-1). Donc assez logiquement, le choix du jour se porte sur… la Turquie. Pour plusieurs raisons. D’abord parce que l’Autriche a beau partager une frontière avec l’Allemagne, l’enceinte de Leipzig sera à fond derrière les Turcs qui profitent de leur grosse communauté présente sur place pour jouer « à domicile » chaque rencontre de cet Euro. Comme lorsque le Portugal disputait l’Euro en France pour le résultat que l’on connaît. Ensuite, parce que l’Autriche ne s’est jamais qualifiée à un quart de finale d’un Euro dans toute son histoire. Contrairement à la Turquie qui l’a fait à deux reprises avec notamment une demi-finale en 2008 lors de l’Euro en Suisse et… en Autriche. Et s’il faut bien un début à tout, souvent le poids de l’histoire compte. Et enfin, parce que la Turquie possède Arda Güler.

