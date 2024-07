Record de précocité pour le but de Merih Demiral

Pas le temps de niaiser.

57 secondes ont suffi à Merih Demiral pour débloquer le score lors du dernier huitième de finale entre l’Autriche et la Turquie. À l’affût à la suite d’un corner tout proche d’être inscrit direct par Arda Güler, le défenseur turc bat ainsi le record du but le plus rapide dans un match à éliminatoire d’un Euro.

57 SECONDS! Merih Demiral scores the fastest goal ever in the EURO knockouts 🇹🇷⚽️#EURO2024 | #AUTTUR pic.twitter.com/HO7sXeRQXs — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024

Allez hop, un nom de plus à glisser dans le Guinness Book.