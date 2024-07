Le vice-président turc dénonce la suspension de Merih Demiral

Une célébration qui se transforme en affaire d’État.

Le vice-président de la Turquie, Cevdet Yılmaz, a publiquement réagi à la suspension de deux matchs infligée ce vendredi par l’UEFA à Merih Demiral. Le défenseur, auteur d’un doublé contre l’Autriche (2-1) en huitièmes de finale de l’Euro, a célébré en mimant une tête de loup, symbole affilié aux Loups gris, un mouvement ultranationaliste local. Cette décision est ainsi jugée « inacceptable » par Yılmaz. « Nous attendons que cette décision soit corrigée de manière libertaire et équitable et en examinant avec sérieux le dossier de la défense. L’enthousiasme et la beauté du football ne doivent pas être éclipsés par des décisions politiques », a ajouté l’homme politique de 57 ans.

Sur le plan sportif, la suspension de Demiral pour le quart face aux Pays-Bas ce samedi et pour une éventuelle demi-finale contre le vainqueur d’Angleterre-Suisse est évidemment une très mauvaise nouvelle pour l’équipe de Vincenzo Montella.

Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA’nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 5, 2024

Au grand dam de Yılmaz, peu de chances que l’UEFA revienne sur sa décision d’ici 24 heures.

