Futur adversaire des Bleus à l’Euro, l’Autriche impressionne contre la Turquie

La politique de l’Autriche.

Les Bleus ont déjà coché la date du 17 juin, celle du match contre l’Autriche qui signera leur entrée en lice dans l’Euro 2024. Ce ne sera pas simple, loin de là, et les Burschen l’ont rappelé ce mardi soir en faisant le spectacle à domicile en cartonnant la Turquie (6-1).

Xaver Schlager a lancé le festival dès la 2e minute de jeu, avant de voir Hakan Çalhanoğlu égaliser sur penalty une vingtaine de minutes plus tard. Un but pour sauver l’honneur des Turcs, qui ont pris la foudre et un triplé de Michael Gregoritsch. Cette rencontre aura été marquée par l’utilisation de l’assistance vidéo qui, à trois reprises, a donné lieu à des penaltys, permettant à l’Autriche d’accentuer son avance avec une réalisation de Christoph Baumgartner et un ultime pion de Maximilian Entrup dans le temps additionnel.

Tout ça sans David Alaba et Marko Arnautović.

