Proche du retour, Kimpembe annonce « un nouveau Presnel »

Vous aviez oublié que Presnel Kimpembe était toujours au PSG ?

Pas étonnant puisque le défenseur est sur la touche depuis plus d’un an et demi. Il n’a plus joué depuis février 2023, quand il s’est rompu le tendon d’Achille. L’homme aux 28 sélections en équipe de France entrevoit cependant le bout du tunnel puisqu’il a repris l’entraînement collectif avec son club.

« J’ai de bonnes sensations, confirme-t-il à Canal+. Une rupture du tendon d’Achille, c’est la pire blessure. C’est pire qu’un croisé pour ceux qui ne le savent pas. On remet un peu tout en cause. Même si on me voit un petit peu comme mort, je sais que ça va revenir. »

« La seule chose que je voulais, c’était juste être avec l’équipe parce que j’ai fait une bonne année et demie en étant tout seul, à l’écart, poursuit celui qui a eu 29 ans en août. J’attends juste le bon moment, la bonne heure. Et là, vous allez découvrir un nouveau Presnel, toujours prêt à défendre les couleurs du club, avec la même dalle et la même hargne. »

Ça ne fera pas de mal en Ligue des champions. Si le PSG n’est pas éliminé d’ici là.

