Le FC Metz entrera en Coupe de France sans ses supporters

La fête des voisins est annulée.

Alors que le FC Metz doit se déplacer samedi sur la pelouse du FCSR Obernai (Régional 2) pour le 7e tour de Coupe de France, un arrêté préfectoral impose un dispositif de sécurité particulier pour les supporters mosellans. Il mentionne notamment la mise en place d’un point de rendez-vous obligatoire et une venue groupée en transports collectifs (bus et minibus uniquement). De ce fait, les groupes de supporters grenats ont indiqué que, dans ces conditions, ils n’assisteront pas au match afin de traduire leur désaccord.

L’importance de la Coupe de France

Une triste nouvelle pour une entrée en lice dans la compétition. « La Coupe de France est une superbe compétition, commente Stéphane Le Mignan, entraîneur du quatrième de Ligue 2. Nous voulons faire un parcours et aller le plus loin possible. L’objectif est de repousser l’élimination le plus tard possible. » Le coach messin a aussi par la même occasion souligné l’interêt de ne pas prendre à la légère la rencontre de ce samedi « Je veux que nous réussissions à enchaîner. Même si c’est un adversaire de niveau régional, il faudra être prudent et mettre de l’intensité, sinon nous risquons de passer une après-midi compliquée.»

Et donner la possibilité à ses supporters de voir le prochain tour.

Metz prend le meilleur sur Caen et garde le podium en vue