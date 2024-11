Probable fin de saison pour Mauro Icardi

La chute d’Icare-di, c’était donc pas un mythe.

Après une folle soirée qui a vu Galatasaray venir à bout de Tottenham ce jeudi en Ligue Europa (3-2), grâce notamment à un doublé de son attaquant nigérian Victor Osimhen, le réveil est un peu plus compliqué pour le club stambouliote : touché au genou en fin de match, sorti sur civière et remplacé par Michy Batshuayi, l’argentin Mauro Icardi risque de ne plus fouler les terrains de sitôt, son club annonçant ce vendredi que l’attaquant souffre d’une rupture et d’une lésion du ménisque au niveau du ligament croisé antérieur du genou droit.

Geçmiş olsun Mauro! 💛❤️ Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam! 💪 pic.twitter.com/wGJ8JB62VR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2024

Par le biais d’un communiqué sur les réseaux sociaux, Galatasaray précise qu’une opération est prévue, et que « la rééducation préopératoire du joueur a commencé suite aux examens IRM » réalisés après la rencontre. Selon toute vraisemblance, la grave blessure d’Icardi l’empêchera donc de rejouer d’ici la fin de saison pour son club, qui pointe désormais à la troisième place du classement de la Ligue Europa après sa victoire, avec 10 points au compteur.

Pour revenir, il va falloir que ça bosse fort, comme on dit à Istanbul.

