Galatasaray domine Tottenham, l'AS Roma tenue en échec

Super Victor est toujours là.

La première salve de rencontres de la quatrième journée de Ligue Europa a offert une bonne surprise avec la défaite de Tottenham sur la pelouse de Galatasaray (3-2), notamment grâce à un doublé de Victor Osimhen. Avant la rencontre de la Lazio en soirée, les Turcs prennent la première place du classement. L’AS Roma, quant à elle, a été tenue en échec sur la pelouse de l’Union Saint-gilloise (1-1), malgré l’ouverture du score.

Autre épouvantail de la compétition, l’Eintracht Francfort s’est imposé à domicile (1-0) face au Slavia Prague. Si l’inarrêtable Ayiub El Kaabi a encore marqué, alors que l’Olympiakos a concédé le nul à domicile contre les Rangers (1-1), Toral Bayramov s’est peut-être offert le but de la phase régulière de Ligue Europa lors de la victoire Qarabağ sur le terrain de Bodø/Glimt (1-2).

ON TIENT LE BUT DE LA SOIRÉE EN LIGUE EUROPA 😱 Quelle frappe de Bayramov 💥#BODQAR | #UEL pic.twitter.com/DM4anmZC7p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2024

L’Athletic Club s’est fait très peur en Bulgarie face à Ludogorets, mais Iñaki Williams et Nico Serrano ont permis d’arracher la victoire avec deux buts en deux minutes (1-2). Braga a concédé un nul à Elfsborg (1-1), quand le FCSB s’est débarrassé de Midtjylland (2-0).

Le but de l’année et des surprises, que demander de plus ?

Eintracht Francfort 1-0 Slavia Prague

But : Marmoush (53e) pour les Allemands

Bodø/Glimt 1-2 Qarabağ

Buts : Berg (41e) pour les Norvégiens // Bayramov (22e) , Zoubir (69e) pour les Azerbaïdjanais

Union Saint-gilloise 1-1 AS Roma

But : Mac Allister (77e) pour les Belges // Mancini (62e) pour les Italiens

FCSB 2-0 Midtjylland

Buts : Tanase (16e), Bîrligea (46e)

Galatasaray 3-2 Tottenham

Buts : Akgün (6e), Osimhen (31e, 39e) pour les Turcs // Lankshear (18e), Solanke (69e) pour les Anglais

Elfsborg 1-1 Braga

Buts : Holten (84e) pour les Suédois // Ouma (CSC 66e)

Olympiakos 1-1 Glasgow Rangers

But : El Kaabi (56e) pour les Grecs // Dessers (64e) pour les Écossais

Ludogorets 1-2 Athletic Club

Buts : Erick Marcus (20e) pour les Bulgares // Williams (73e), Serrano (74e) pour les Basques