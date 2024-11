Le président de la Fédé sud-africaine arrêté

La roue tourne et détournes

Danny Jordaan, président emblématique de la Fédération sud-africaine de football (SAFA) et architecte de la Coupe du monde 2010, a été arrêté mercredi comme le rapporte Reuters. Accusé d’avoir utilisé les ressources de la fédération à des fins personnelles entre 2014 et 2018, Jordaan aurait notamment engagé une société de sécurité privée et une agence de relations publiques sans l’aval du conseil d’administration. L’estimation du butin s’élèverait à 1,3 million de rands soit environ 67 000 euros.

Libéré contre une caution de 20 000 rands (1 110 euros, soit le prix du nouvel Iphone), le bonhomme se défend bec et ongles, tout comme ses deux co-accusés : le directeur financier Gronie Hluyo, et un homme d’affaires, Trevor Neethling. Leur procès, prévu pour le 5 décembre, pourrait bien faire trembler les murs de la SAFA. D’ici là, interdiction de parler aux 19 témoins retenus par la justice.

[BREAKING] SAFA boss Danny Jordaan and his two co-accused are granted R20 000 bail each. They face R1.3-million fraud and theft charges.#Newzroom405 pic.twitter.com/LRGf57vmhq

— Newzroom Afrika (@Newzroom405) November 13, 2024