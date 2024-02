L’Afrique du Sud remporte la petite finale de la CAN !

Afrique du Sud 0-0 (6-5 T.A.B.) RD Congo

Tirs au but réussis : Sibisi, Monare, Modiba, Lepasa, Appollis et Xulu pour les Bafana Bafana // Moutoussamy, Mfulu, Bakambu, Kayembe et Wissa pour les Léopards

Tirs au but manqués : Mokoena pour les Bafana Bafana // Mbemba et Elia pour les Léopards

L’Afrique du Sud a dû attendre les tirs au but – sa troisième séance sur les trois derniers matchs – pour glaner ce samedi la médaille de bronze de la CAN 2023, aux dépens de la République démocratique du Congo. Cette petite finale, qui s’est conclue à 0-0, ne rentre clairement pas dans la lignée des scénarios fous que cette Coupe d’Afrique nous a offerts. Les Bafana Bafana ont eu le ballon, mais n’en ont pas fait grand-chose, alors que les Léopards ont fait preuve de maladresse. Après les 90 minutes, les deux sélections sont directement allées aux penos, puisqu’il n’y avait pas de prolongation prévue pour cette petite finale.

South Africa we are bronze medal winners 🇿🇦 pic.twitter.com/usDmRkWabZ — Bafana Bafana (@BafanaBafana) February 10, 2024

Chancel Mbemba a laissé les Sud-Africains tirer en premier et a vu son plan fonctionner, puisque Aaron Mokoena, le premier à s’élancer, a manqué sa tentative. Le Marseillais, cinquième tireur, avait la médaille de bronze au bout du pied, mais a buté sur l’incroyable Ronwen Williams. L’avantage psychologique a changé de camp, et Williams a ensuite stoppé la tentative de Meschack Elia.

Médaille de bronze et tirs au but à gogo… Un petit air de Croatie.

