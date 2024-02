Pronostic Afrique du Sud RD Congo : Analyse, cotes et prono du match pour la 3ème place de la CAN

La RDC mieux que l’Afrique du Sud en cette fin de CAN

L’Afrique du Sud a connu un parcours contrasté avec une phase de poules moyennement réussie, 2ème derrière le Mali après une défaite contre ces derniers justement (2-0), suivi d’une victoire tranquille contre la Namibie (4-0) et d’un bon nul face à la Tunisie. Le tirage était loin d’être simple en huitièmes mais les Bafana Bafana ont piégé les Marocains (0-2) pour rejoindre les quarts. Il a ensuite fallu aller jusqu’aux tirs aux buts contre le Cap-Vert après un score nul et vierge à l’issue des prolongations, ainsi que lors de la demi-finale qui n’a malheureusement pas tourné en leur faveur contre le Nigéria. Pour ce match de la 3ème place, le défenseur titulaire Kekana sera suspendu après son rouge reçu lors du tour précédent, mais le sélectionneur pourra compter sur les deux meilleurs buteurs de l’équipe dans cette compétition, Zwane (2 buts, 1 passe) et Mokoena (2 buts, 1 passe).

La RDC était invaincue dans la compétition jusqu’à la demi-finale perdue contre la Côte d’Ivoire (1-0), malgré une phase de poules un peu légère avec 3 matchs nuls contre la Zambie (1-1), le Maroc (1-1) et la Tanzanie (0-0). Mais suffisant pour rejoindre l’Egypte en huitièmes de finale, pour un match qui s’est prolongé jusqu’aux tirs aux buts (1-1) avant de voir les Léopards s’imposer. Le quart de finale était la rencontre la plus aboutie de la sélection avec un joli 3-1 infligé à la Guinée. Cette équipe de la RD Congo est mieux armée que son adversaire avec des garçons comme Mbemba (OM), Kalulu (Lorient), Moutoussamy (Nantes) ou encore Wissa (Brentford) qui évoluent dans les plus grands championnats européens. L’Afrique du Sud sera probablement plus fatiguée suite à ses deux derniers matchs qui se sont prolongés jusqu’aux tirs aux buts, et pourrait accuser le coup dans cet ultime match.

