L'inspiration géniale de Yassine Benzia avec l'Algérie dans un match fou

La magie de Benzia.

De retour en sélection pour la première fois depuis 2018, Yassine Benzia a vécu un rassemblement de rêve avec l’Algérie. Le milieu offensif de Qarabağ avait inscrit son premier but avec les Fennecs contre la Bolivie ce week-end, il a fait encore mieux ce mardi soir, à l’occasion du match nul spectaculaire contre l’Afrique du Sud (3-3), dans le cadre de la nouvelle compétition des FIFA Series.

Après avoir ouvert le score d’un tir bien placé, Benzia a attendu la 70e minute pour signer le dernier but de la partie pour remettre la bande à Vladimir Petković à hauteur des Bafana Bafana. Et quel but ! Trouvé dans la surface, l’ancien Dijonnais s’est levé le ballon du pied droit, avant de claquer un ciseau retourné du gauche magnifique, déposant au passage sa candidature pour le prix Puskás. Yacine Brahimi a lui aussi trouvé le chemin des filets dans cette partie, alors que Themba Zwane s’est illustré avec un doublé pour les Sud-Africains.

BENZIA !!!! Quelle inspiration du joueur de Qarabag, qui se lève le ballon pour faire un ciseau contre l'Afrique du Sud ! Le plus beau but de la soirée assurément #lequipeFOOT pic.twitter.com/ttFiIo0P9t — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 26, 2024

Totalement zinzin.

Youcef Atal : « J’ai payé cher mon erreur »