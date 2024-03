Yassine Benzia de retour avec l’Algérie, Riyad Mahrez absent

Retour vers le futur.

Vladimir Petković a tranché. Pour sa première liste dans la peau du sélectionneur algérien, l’ancien boss de la Suisse a apporté quelques modifications en décidant notamment de rappeler Yassine Benzia et ses quatre sélections, dont la dernière remonte à près de six ans, fin 2018. Plusieurs joueurs majeurs de l’ère Belmadi ne seront en revanche pas de la partie, à commencer par le capitaine, Riyad Mahrez, qui n’a pas été retenu. Islam Slimani, meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Youcel Belaïli ou encore Sofiane Feghouli, non plus.

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بالتربص التحضيري لدورة الفيفا الدولية (FIFA Series) الجزائر 2024#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿| #FIFAseries pic.twitter.com/Brwbbw8nTF — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 15, 2024

Saïd Benrahma et Yacine Brahimi font également leur grand retour, tout comme Amine Gouiri, absent lors de la CAN. L’ancien Rennais Rafik Guitane est lui convoqué pour la toute première fois. Les Fennecs s’apprêtent à disputer deux rencontres amicales pour préparer la suite de leurs qualifications à la Coupe du monde, le 22 mars face à la Bolivie, puis le 26 mars contre l’Afrique du Sud.

Le changement, c’est maintenant ?

