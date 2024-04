Yassine Benzia sur son retourné : « C’est en moi, c’est mon football »

Le but de l’année.

Auteur d’un but acrobatique magnifique pour son retour avec la sélection algérienne face à l’Afrique du sud, Yassine Benzia s’est confié sur ce geste fou dans les colonnes de L’Equipe. « Je plonge vers la surface et je vois Moncef Bakrar sur le côté en train de provoquer pour faire la différence. (…) Je suis focus sur la frappe à venir. J’avais préenregistré la situation dans mon esprit en me disant « il faut que tu frappes », rejoue-t-il. Je vois que la passe m’arrive dos au but. Honnêtement, ça va très vite. L’idée est toujours la même, il faut que je frappe. En une touche, je me lève le ballon avec le pied droit et j’enchaîne de manière acrobatique avec le gauche. » Pas pour autant de quoi surprendre l’ancien lyonnais, sûr de son fait : « Je sais que ça peut paraître dingue un tel geste mais je ne me suis pas surpris. C’est en moi, c’est mon football. »

BENZIA !!!! Quelle inspiration du joueur de Qarabag, qui se lève le ballon pour faire un ciseau contre l'Afrique du Sud ! Le plus beau but de la soirée assurément #lequipeFOOT pic.twitter.com/ttFiIo0P9t — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 26, 2024

Un joli baume au cœur de celui qui a traversé des moments difficiles ces dernières années, avant de se relancer cette saison à Qarabag. « Juste après mon accident de buggy (qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près d’un an et lui a valu d’être amputé du pouce gauche), je suis passé de joueur professionnel à un individu essoufflé après une marche active de 6km… Mon corps avait perdu toute notion de l’effort. Croyez-moi c’est dur… Chaque jour sur le tapis avec mon préparateur, je ramenais le maillot de l’équipe d’Algérie pour essayer de m’accrocher à un truc. Ça me poussait pour ne rien lâcher, et je n’ai rien lâché. »

C’est beau, parfois, le foot.