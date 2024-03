Pronostic Bayer Leverkusen Qarabağ : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Ligue Europa

Le Bayer fait le taf face à Qarabağ

Sensation de la saison, le Bayer se rapproche à chaque journée d’un titre tant désiré en Bundesliga. Le week-end dernier, les hommes de Xabi Alonso étaient au courant du résultat du Bayern qui avait réalisé une superbe prestation. Sans s’affoler, Leverkusen a fait le boulot à domicile pour s’imposer contre Wolfsbourg (2-0) avec des réalisations de Tella et Wirtz. À la suite de ce succès, le club allemand conserve la tête de la Bundesliga avec 10 points de plus que l’ogre bavarois. Avec 9 journées à disputer, on voit mal le Bayer craquer dans cette dernière ligne droite, alors qu’il est toujours invaincu cette saison. En Ligue Europa, la formation allemande avait dominé son groupe devant Qarabağ, qu’elle a retrouvé en 8es de finale allers (2-2). Lors de cette rencontre, les hommes d’Alonso ont eu chaud, puisqu’ils ont été menés de 2 buts avant d’égaliser en fin de rencontre par Wirtz et Schick, restant ainsi invaincus.

En face, Qarabağh fut tout proche de mettre fin à la belle série de résultats de Leverkusen. En effet, avec 2 buts d’avance à la pause, les Azerbaïdjanais ont pensé mettre fin à l’invincibilité du Bayer depuis le début de la saison. Cette avance avait été possible grâce à l’ancien pensionnaire de Ligue 1 Benzia, auteur du 1er but de son équipe. Le week-end dernier, Qarabağ s’est imposé tranquillement en championnat face à Zira (3-1). Largement en tête au classement (24 points), le club azerbaïdjanais avait décidé de préserver ses titulaires pour ce match retour face au Bayer Leverkusen. Mais à domicile, la bande de Xabi Alonso devrait confirmer ses excellentes dispositions pour se qualifier pour les quarts de finale.

